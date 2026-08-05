ستة وزراء باكستانيين يزورون السفارة الإيرانية في إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية، التقى ستة وزراء باكستانيين بارزين في وقت واحد مع سيد محمد أتابك، وزير الداخلية، في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإسلام آباد، وأجروا محادثات معهم.

وأكد الوزراء، في تصريحات واضحة، عزم الحكومة الباكستانية على الارتقاء بمستوى التعاون الشامل إلى أعلى مستوى ممكن.

وخلال هذا اللقاء، شكر سيد محمد أتابك المسؤولين الباكستانيين على حضورهم، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من رؤيتها طويلة الأمد، ترحب بجميع المقترحات التي قدمها الوزراء الباكستانيون الكرام، وتعلن استعدادها لوضع خارطة طريق تنفيذية في أقرب وقت ممكن".

فيما يلي أسماء الوزراء الحاضرين في الاجتماع:

1. السيد جام كمال خان، وزير التجارة الاتحادي

2. السيد عبد العليم خان، وزير النقل والاتصالات

3. السيد رانا تنوير حسين، وزير الأمن الغذائي والبحوث الزراعية

4. السيد محمد أنور شودري، وزير النقل البحري

5. السيد علي برويز مالك، وزير البترول والموارد الطبيعية

6. السيد قيصر أحمد شيخ، وزير الاستثمار

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