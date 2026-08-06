اعتقال 8 من كبار الأشرار المسلحين ومنتسبي الجماعات الإرهابية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن دائرة العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري أن 8 من كبار الأشرار ومنتسبي الجماعات الإرهابية في المنطقة، الذين كانوا يشكلون فرقاً مسلحة لزعزعة الأمن وتنفيذ أعمال معادية للأمن، واختطاف الكوادر والمهندسين العاملين في قطاع البنى التحتية في محافظة سيستان وبلوشستان، والهجوم على الدوريات والمقرات العسكرية والأمنية، والقيام بعمليات سطو مسلح وبث الرعب في المناطق الوسطى من المحافظة، تم تحديد هويتهم بجهود استخباراتية مكثفة، وألقي القبض عليهم خلال عدة عمليات خاصة.

وتم العثور بحوزة هؤلاء الأشرار على كميات من الذخائر وعدد من الأسلحة.

يُذكر أن من أهداف هؤلاء الأشرار كانت تحديد مواقع المقرات العسكرية والأمنية، فضلاً عن الشركات والكوادر العاملة في مجالات التنمية والإعمار في المحافظة.

وكان هؤلاء الأشرار، بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية، يختطفون الشخصيات البارزة والمهندسين العاملين في المشاريع العمرانية والبنى التحتية في المنطقة، ثم يسلمون المختطفين إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة على الجانب الآخر من الحدود.

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