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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٣:٣٦ م

مقتل عناصر فريق إرهابي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان

مقتل عناصر فريق إرهابي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان

تمكنت القوات الأمنية من ضرب فريق إرهابي كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، وذلك قبل تنفيذ العملية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن دائرة العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري أن فريقاً إرهابياً كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، تم رصده استخباراتياً، وبجهود مقاتلي مقر القدس وعناصر جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في المحافظة، تم ضربه قبل تنفيذ عمليته.

وكان هذا الفريق قد دخل البلاد قادماً من دول مجاورة، ومعه أسلحة وذخائر، بقصد تنفيذ عملية إرهابية، لكنه وقع في كمين لمقاتلي الحرس الثوري، وتم القضاء على عناصره في اشتباك مسلح.

وحذّر مقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري الجماعات الإرهابية ومنتسبيها من أن تحركاتهم تخضع للرصد والمراقبة، وأنهم سيواجهون بالضرب في حال تواجدهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1972852

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