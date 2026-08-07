استمرار العمليات العسكرية اليمنية ضد المراكز العسكرية السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسائل إعلام يمنية أن مصدراً أمنياً قال إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية أخرى ضد مراكز عسكرية سعودية في مناطق من محافظة حضرموت.

ووفقاً للمصدر نفسه، أسفرت هذه العملية عن مقتل أو إصابة عدد من الضباط السعوديين.

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر يمنية بوقوع عدة انفجارات عنيفة في قواعد مرتزقة السعودية في حضرموت.

كما ذكرت المصادر اليمنية أن طائرة مسيّرة استهدفت مواقع المرتزقة السعوديين في مطار سيئون بمحافظة حضرموت.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وسماع أصوات نيران مضادة للطائرات في مدينة سيئون.

وكان الجيش اليمني قد استهدف قبل ساعات مواقع عسكرية سعودية بهجمات صاروخية ومسيّرة.

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