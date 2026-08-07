خلاف بين روما وتل أبيب... إيطاليا توقف شراء رادارات إسرائيلية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسائل إعلام صهيونية أن محكمة إدارية في إيطاليا أوقفت تنفيذ عقد شراء نظام راداري من إنتاج الكيان الصهيوني لمطار فيوميتشينو في روما، وذلك بسبب وجود مخالفات في إجراءات إبرام العقد.

وبحسب التقرير، علّقت المحكمة العقد مع شركة رافائيل العسكرية، ومنحت إدارة المطار مهلة نحو شهرين لاستبدال هذا النظام برادار من إنتاج الشركة الإيطالية ELT.

وقال خبراء عينتهم المحكمة إن هذا النظام يتمتع بقدرات عسكرية، ولذلك كان ينبغي إبرام عقده وفق ضوابط مختلفة. كما أحالت المحكمة ملف العقد إلى النيابة العامة في روما للتحقيق في احتمال وجود مخالفات قانونية.

وجاء هذا القرار في وقت شهدت فيه العلاقات بين إيطاليا والكيان الصهيوني في الأشهر الأخيرة توترات متصاعدة، على خلفية خلافات بشأن التعاون العسكري والتطورات الإقليمية.

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