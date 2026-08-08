إيران وجنوب أفريقيا تأكدان على تطوير التعاون العلمي في بريكس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة العلوم الإيرانية أنه على هامش الدورة الثالثة عشرة لاجتماع وزراء التعليم في دول بريكس، التي عُقدت في بوبانسور بالهند، التقى الدكتور مسعود شمس بخش، القائم بأعمال وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني، بالسيدة دوبي نكوبي، نائبة وزير التعليم العالي في جنوب أفريقيا، وأجرى معها محادثة.

وخلال اللقاء، أعربت دوبي نكوبي عن شكرها للوفد الإيراني على توفير فرصة الحوار الثنائي على هامش قمة بريكس، وأبدت سعادتها بهذه الفرصة، واستعرضت قدرات جنوب أفريقيا واهتمامها بمجالات التعليم والبحث المختلفة، ورغبتها في التعاون في المشاريع المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب في مرحلة الدراسات العليا، والفرص الدراسية والدورات القصيرة.

من جانبه، شكر الدكتور مسعود شمس بخش وزير التعليم في جنوب أفريقيا على تنظيم هذا اللقاء الثنائي على هامش قمة بريكس، وأكد أن جنوب أفريقيا، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لبريكس، لعبت دوراً مهماً في تشكيل الأطر المؤسسية للتعاون التعليمي لهذه المجموعة، وأعرب عن رغبة إيران في الاستفادة من هذه الخبرة القيمة.

كما ناقش الدكتور شمس بخش إمكانية مشاركة إيران في المبادرات التي تقودها جنوب أفريقيا، ومنها فريق العمل التعليمي لمجموعة العشرين، والتعاون في مجال الاعتراف المتبادل بالشهادات الأكاديمية، وهو ما لقي استحساناً من الوفد الجنوب أفريقي. وطرح أيضاً الاهتمام بالتعاون في المجالات المشتركة بين البلدين، ومنها التعدين والمعادن والطاقات المتجددة، وتعهد الطرفان بإبرام اتفاقية تعاون مشترك في المستقبل القريب.

وفي ختام كلمته، أعرب شمس بخش عن أمله في أن تمهد هذه المحادثة الطريق لتشكيل تعاون مؤسسي ومستدام بين البلدين في إطار بريكس.

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