تقرير إعلامي أميركي عن مسعى إيران لإخراج أميركا من الخليج الفارسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكتبت وول ستريت جورنال في هذا الصدد أن إيران تعهّدت، ضمن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، بمنع عبور السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية عبر المضيق، في خطوة تهدف إلى تقييد الوجود العسكري الأميركي الممتد لعقود في الخليج الفارسي.

ثم ادعت الصحيفة الأميركية أن تهديد طهران يعكس تعاظم قوة الجناح المتشدد في هرم القيادة الإيرانية، ولا سيما في الحرس الثوري الإسلامي، وهي المجموعة التي طالما دعت إلى إخراج القوات الأميركية من المنطقة. إذ يرى المسؤولون الإيرانيون أنهم وجدوا الآن فرصة للاستفادة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، لتقويض مكانة واشنطن في الخليج الفارسي.

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