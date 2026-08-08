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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٥٧ م

تقرير إعلامي أميركي عن مسعى إيران لإخراج أميركا من الخليج الفارسي

تقرير إعلامي أميركي عن مسعى إيران لإخراج أميركا من الخليج الفارسي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، أن إيران تعهّدت، في إطار اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، بمنع عبور البوارج الحربية للبحرية الأميركية عبر هذا الممر المائي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكتبت وول ستريت جورنال في هذا الصدد أن إيران تعهّدت، ضمن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، بمنع عبور السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية عبر المضيق، في خطوة تهدف إلى تقييد الوجود العسكري الأميركي الممتد لعقود في الخليج الفارسي.

ثم ادعت الصحيفة الأميركية أن تهديد طهران يعكس تعاظم قوة الجناح المتشدد في هرم القيادة الإيرانية، ولا سيما في الحرس الثوري الإسلامي، وهي المجموعة التي طالما دعت إلى إخراج القوات الأميركية من المنطقة. إذ يرى المسؤولون الإيرانيون أنهم وجدوا الآن فرصة للاستفادة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، لتقويض مكانة واشنطن في الخليج الفارسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1972887

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