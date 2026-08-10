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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:٠٣ ص

تراجع المخزون التسليحي الأميركي يقيّد خيارات واشنطن تجاه إيران

تراجع المخزون التسليحي الأميركي يقيّد خيارات واشنطن تجاه إيران

أشار أستاذ التاريخ والسياسة الدولية في جنيف، إلى التراجع الحاد في المخزون الصاروخي والدفاعي الأميركي، معتبراً أن هذا الوضع يشكل عاملاً مؤثراً في قرارات واشنطن تجاه إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن سيروس شايغ، أستاذ التاريخ والسياسة الدولية في معهد الدراسات العليا بجنيف، أعلن أن مخزون الصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي في الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ.

وقال إن هذا التراجع في المخزون، في ظل ضرورة الاحتفاظ بقدرات كافية لمواجهة التهديدات والتحديات التي تتجاوز منطقة غرب آسيا، أصبح يشكل مصدر قلق كبير للجيش الأميركي.

وأضاف شايغ أن الحسابات الاستراتيجية لواشنطن تشمل أيضاً شرق آسيا، وأن وضع المخزون العسكري الأميركي قد يؤثر على خيارات واشنطن في حال تجدد التوتر مع إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1972911

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