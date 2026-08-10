إيران.. 5 إنجازات بارزة في قطاع الفضاء والطيران مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وکالة مهر للأنباء: نجح متخصصون إيرانيون في تطوير تقنيات جوية وفضائية متقدمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تشمل الدفاع الجوي، والأقمار الصناعية، والطائرات المسيّرة والصواريخ عالية الدقة.

"النبي الأعظم".. منظومة ذكية للقيادة والسيطرة

تُعد منظومة «النبي الأعظم» للقيادة والسيطرة من أبرز المنظومات الإيرانية في مجال الدفاع الجوي، إذ تتيح تتبع الأهداف، وتحليل البيانات الواردة من مصادر متعددة، والمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتهديدات وتخصيص وسائل الاعتراض. وتعتمد المنظومة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تحليل البيانات وتحسين عملية الاستجابة للتهديدات.

"سهم".. ذكاء اصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية

تعتمد منظومة «سهم» على خوارزميات لمعالجة الصور متعددة الأطياف الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، بهدف رصد وتحليل الظواهر البيئية. كما تستخدم تقنيات التعلم الآلي والبيانات الميدانية لتحديد أنماط مختلفة، من بينها تحديد المساحات الزراعية، وتحويل النتائج إلى تقارير وخرائط مكانية قابلة للتحليل والإدارة.

إدارة أسراب الطائرات المسيّرة بالذكاء الاصطناعي

تمكن متخصصون إيرانيون من تطوير تقنيات لإدارة الطائرات المسيّرة ضمن أسراب متزامنة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومبادئ «الذكاء الجمعي» والتحكم متعدد العوامل. وقد استُخدمت هذه التقنية في عرض جوي بمحافظة قزوين، شاركت فيه عشرات الطائرات المسيّرة التي نفذت تشكيلات ومناورات جماعية بصورة منسقة.

"قاسم بصير" صاروخ عالي الدقة

يشير التقرير إلى أن صاروخ «قاسم بصير» يتمتع بمدى يتجاوز 1200 كيلومتر، مع منظومة توجيه تعتمد على تقنيات متقدمة للتصوير الحراري والرؤية الحاسوبية. ويذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم في تحسين دقة نظام الملاحة الداخلي وفي التعرف على الهدف وتتبعِه خلال المرحلة النهائية من الطيران.

طائرات مسيّرة ذكية لتحليل الصور والمسح الجوي

طوّر متخصصون إيرانيون كذلك طائرات مسيّرة مزودة بأنظمة للرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور والتعلم الآلي، بما يتيح استخدامها في مجالات المسح ورصد الأجسام والزراعة والهندسة المدنية. ويمكن لهذه الأنظمة تحليل الصور بصورة شبه فورية والتعرف على خصائص مثل أنواع النباتات وألوان الأوراق وأنماط سطح الأرض.

ويخلص التقرير إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية يتجاوز الاستخدامات العسكرية ليشمل مجالات مثل الزراعة، ورصد البيانات الفضائية، والمسح الجغرافي، وتحليل الصور، بما يعكس اتجاهاً نحو توسيع التطبيقات المحلية للتقنيات الذكية في قطاع استراتيجي.