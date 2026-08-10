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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٣:٤٠ م

البرلمان الإيراني يقرّ الخطوط العريضة لمشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتطوير مضيق هرمز

البرلمان الإيراني يقرّ الخطوط العريضة لمشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتطوير مضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ولي الله بياتي، إقرار الخطوط العريضة لمشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج الفارسي» خلال اجتماع اللجنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بياتي أوضح خلال استعراضه لأعمال اللجنة أن مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن المستدام لمضيق هرمز والخليج الفارسي» كان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة، التي ناقشته بصفتها اللجنة الفرعية المعنية بالمشروع.

وأضاف أن الاجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارة الخارجية الإيرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين وخبراء من مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا في ختام الاجتماع على الخطوط العريضة للمشروع.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس أن بحث التفاصيل التنفيذية للمشروع أُرجئ إلى الاجتماعات المقبلة للجنة.

كما أشار إلى أن اللجنة أجرت، خلال الاجتماع ذاته، عملية تصويت لاختيار ممثليها المراقبين في عدد من القطاعات، وتم إرسال نتائج التصويت إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي تمهيداً لطرحها للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان.

رمز الخبر 1972923
محمدرضا غفاری

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