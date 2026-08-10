البرلمان الإيراني يقرّ الخطوط العريضة لمشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتطوير مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بياتي أوضح خلال استعراضه لأعمال اللجنة أن مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن المستدام لمضيق هرمز والخليج الفارسي» كان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة، التي ناقشته بصفتها اللجنة الفرعية المعنية بالمشروع.

وأضاف أن الاجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارة الخارجية الإيرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين وخبراء من مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا في ختام الاجتماع على الخطوط العريضة للمشروع.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس أن بحث التفاصيل التنفيذية للمشروع أُرجئ إلى الاجتماعات المقبلة للجنة.

كما أشار إلى أن اللجنة أجرت، خلال الاجتماع ذاته، عملية تصويت لاختيار ممثليها المراقبين في عدد من القطاعات، وتم إرسال نتائج التصويت إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي تمهيداً لطرحها للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان.