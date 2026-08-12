بزشكيان: امريكا والكيان الصهيوني سبب تقويض السلام .. إيران لم تعمل خارج القوانين الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اكد في مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء اليابان انه لم تسعَ إيران بأي شكل من الأشكال إلى زعزة الاستقرار في المنطقة.

واضاف: لقد زعزعت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني السلام والاستقرار في المنطقة من خلال مهاجمة إيران، واغتيال قائد الثورة، واستشهاد عدد كبير من المدنيين، بمن فيهم طلاب من ميناب، وتدمير البنية التحتية المدنية.

واكد الرئيس الإيراني: إيران لم تعمل خارج القوانين الدولية بل سعت دوماً لتحسين علاقاتها مع جيرانها.

واعرب الرئيس الايراني عن آمله في أن تُكلل الجهود الدبلوماسية اليابانية الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة بالنجاح.

ومن جهتها اكدت رئيسة الوزراء ان طوكيو تدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتعتبر ذلك في مصلحة إيران والمنطقة.