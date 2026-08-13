فلسطين هي القضية الإنسانية والأخلاقية الأهم في العالم المعاصر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بياناً بشأن استمرار الممارسات التوسعية للكيان الصهيوني ضد فلسطين وسوريا.

وجاء نص البيان كالتالي:

تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم، والتي زعم فيها أن هضبة الجولان السورية تابعة لهذا الكيان بشكل دائم، وكذلك إنكاره قيام دولة فلسطين المستقلة.

فزعيم العصابة الإجرامية والمافياوية الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس في موقف يسمح له بإبداء الرأي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة، لأن أرض فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، ولا تستطيع أوهام الكيان الصهيوني العنصري والإبادي أن تغير هذه الحقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هضبة الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، ولا تستطيع طموحات كيان استعماري غاصب ومحتل تغيير الحقائق القانونية والتاريخية.

وفي هذا الإطار، فإن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الكولومبية بالاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على منطقة الجولان المحتلة، هي خطوة مرفوضة تماماً ومدانة، وتشكل انتهاكاً صريحاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلقة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. كما يتعارض هذا الإجراء مع المبدأ المعروف في القانون الدولي القاضي بحظر الاعتراف بآثار الإجراءات غير القانونية، مما يستتبع المسؤولية الدولية للحكومة الكولومبية.

وتؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الوقت الذي تشدد فيه على الالتزام القانوني والأخلاقي والإنساني لجميع الدول، وخاصة الدول الإسلامية، بمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير والتخلص من شر احتلال الكيان الصهيوني والفصل العنصري والاستعمار، تذكر مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته في وقف الاحتلال والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني ضد فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا وسائر دول المنطقة.

فلا تزال قضية فلسطين القضية الإنسانية والأخلاقية الأهم في العالم المعاصر، التي بدأت عام 1948 بتأسيس كيان مزيف على أرض فلسطين التاريخية، وأدت توسعه السرطاني إلى زعزعة أمن المنطقة والعالم بأسره. ولا شك أن الدعم الشامل من أميركا وبعض الدول الغربية، ومنها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، للكيان الصهيوني الإبادي، هو العامل الرئيسي في إفلاته من العقاب، واستمرار وتصاعد توسعه وجرائمه في المنطقة.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض تأكيدها مجدداً على موقفها المبدئي الداعم للنضال المشروع للشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه من الاحتلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وتحقيق حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تدين بشدة أي إجراء يهدف إلى تبسيط قضية فلسطين أو تهميشها.

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