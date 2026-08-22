قطر توافق على حضور فريق خبراء إيراني للقاء الطيارين الأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تتواصل متابعات العميد باقرزاده، قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، لأوضاع الأسرى الإيرانيين في قطر والكويت، ودعا إلى إرسال طائرة إسعاف جوي من الصليب الأحمر إلى قطر لإعادة الطيارين الأسرى المصابين بجروح خطيرة أو المرضى إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن.

وبينما رحب باقرزاده بمبادرة الحكومة القطرية باستقبال فريق الخبراء الإيراني، طلب تقديم التعاون اللازم.

وأوضح قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن مكان احتجاز الأسرى في البحر غير مناسب، ودعا الحكومة القطرية إلى نقلهم إلى البر وإلى مستشفى مجهز في أسرع وقت ممكن لحماية صحتهم.

أشار اللواء باقرزاده، في معرض حديثه عن الموافقة المبدئية للحكومة الكويتية على لقاء السفير الإيراني مع الأسرى في الكويت، إلى أن "هذا الإجراء قد منح بصيص أمل في الإفراج السريع عن هؤلاء الأعزاء".

ودعا الحكومة الكويتية إلى احترام حقوق أسرى الحرب في حالة الأسرى الإيرانيين الأربعة في الكويت، وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وإلى تهيئة الظروف اللازمة للتواصل المبدئي بين هؤلاء الأسرى وعائلاتهم.

وصرح قائد لجنة المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قائلاً: "لطالما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرةً لطمأنة أسر سجناء غوانتانامو، وتوفير أساس للتواصل المرئي بين هؤلاء السجناء وعائلاتهم. لذا، يُتوقع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتخاذ إجراء مماثل، مع الإسراع في إطلاق سراح السجناء الإيرانيين، وتوفير إمكانية التواصل المرئي بينهم وبين أسرهم.

وفي هذا الصدد، طلب العميد باقرزاده من مكتب الصليب الأحمر في الدول العربية أن يكون رائداً في هذا المجال وأن يبذل الجهود اللازمة.

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