متحدث القوات المسلحة اليمنية يتوعد السعودية بأن الاعتداءات على الشعب اليمني لن تمر من دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سريع إن الغارات نُفّذت بواسطة طائرات "F15" و"تايفون"، وأقلعت من القواعد العسكرية لـ "العدو السعودي" في خميس مشيط والطائف.

وعليه، توعّد سريع السعودية بأن هذه الاعتداءات على الشعب اليمني "لن تمر من دون رد وعقاب".

وأمس، أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، تسجيل 82 شهيداً وجريحاً من المدنيين من جراء "العدوان السعودي" منذ الـ 3 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن 44 مدنياً استشهدوا، بينهم 5 أطفال، من جراء القصف السعودي على محافظات الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة.

وأضافت أن عدد ضحايا استهداف السعودية للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف بلغ 35 شهيداً و7 جرحى.

وكانت الطائرات السعودية قد شنّت، 64 غارة على تعز والحديدة ومأرب والجوف في 24 ساعة.

يأتي ذلك في وقت تخوض فيه القوات المسلحة اليمنية اشتباكات مع القوات المدعومة من السعودية في العديد من المحافظات، عقب شنّها ضربات استباقية ضدّ تحشيداتها الميدانية.

وفي المقابل، تنفّذ السعودية غارات جوية تعتدي على عدد من المحافظات، بينها مأرب والجوف وتعز والحديدة.