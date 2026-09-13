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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٤٢ ص

الرئيس الايراني: شعبنا لن يستسلم بالقوة أو البلطجة

الرئيس الايراني: شعبنا لن يستسلم بالقوة أو البلطجة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني لن يخضع للضغوط أو سياسة فرض الأمر الواقع، مشدداً على أن إيران لن تستسلم.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني لن يخضع للضغوط أو سياسة فرض الأمر الواقع، مشدداً على أن إيران لن تستسلم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئیس بزشكيان كتب في منشور على حسابه في منصة «إكس»: «إذا كان الأمريكيون محاربين، فليواجهوا قواتنا العسكرية الباسلة.».

وأضاف الرئيس الإيراني متسائلاً: «لماذا يشنون الحرب على البنى التحتية المدنية ومصادر الغذاء وسبل عيش المواطنين؟».

وتابع: «إذا كانوا يمتلكون قدراً من الإنسانية، فلماذا يحرمون الناس من الوصول إلى المياه والغذاء والدواء؟».

وختم بزشكيان بالتأكيد على أن «شعبنا لا يستسلم بالقوة أو البلطجة، وإيران لن تستسلم أبداً».

/انتهى/

رمز الخبر 1973777
جواد ماستری فراهانی

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