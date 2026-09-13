وزيرا خارجية ايران والعراق يناقشان أمن الحدود المشتركة وتطورات المنطقة

طوأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقشا "عراقجي" و"فؤاد حسين" أبرز القضايا في العلاقات الثنائية، مؤكدا على إرساء وتثیبت الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة وضرورة استمرار التنسيق بين البلدين.
كما شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ مقاربات مسؤولة إزاء تطورات المنطقة، لافتا الى أهمية منع تصعيد التوترات وتوسيع نطاق الصراعات فيها.
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بحث وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ونظيره العراقي "فؤاد حسين"، في اتصال هاتفي وضع الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة، وأكدا على ضرورة استمرار التنسيق بين البلدين.
طوأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقشا "عراقجي" و"فؤاد حسين" أبرز القضايا في العلاقات الثنائية، مؤكدا على إرساء وتثیبت الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة وضرورة استمرار التنسيق بين البلدين.
رمز الخبر 1973778
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