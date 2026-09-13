شهيد و3 جرحى اثر اصابة مقذوف بسفينة ايرانية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حسين أميرتيموري، حاكم جزيرة قشم، قائلًا: "حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم، تعرضت سفينة تجارية إيرانية للاستهداف في نطاق جزيرة هنجام وساحل شيبدراز في جزيرة قشم".
وأضاف: "إثر هذا الحادث استُشهد شخص واحد وأُصيب ثلاثة آخرون".
وأكد حاكم قشم، مشيرًا إلى أن التحقيقات بشأن تفاصيل هذا الحادث لا تزال مستمرة، قائلًا: "لم يُحدَّد بعد نوع المقذوف الذي أصاب هذه السفينة".
/انتهى/
اعلن حاکم جزيرة قشم الايرانية إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت فجر اليوم لاستهداف بمقذوف مجهول المصدر قرب جزيرة هنغام وفي نطاق مضيق هرمز، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حسين أميرتيموري، حاكم جزيرة قشم، قائلًا: "حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم، تعرضت سفينة تجارية إيرانية للاستهداف في نطاق جزيرة هنجام وساحل شيبدراز في جزيرة قشم".
رمز الخبر 1973779
تعليقك