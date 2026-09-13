شهيد و3 جرحى اثر اصابة مقذوف بسفينة ايرانية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حسين أميرتيموري، حاكم جزيرة قشم، قائلًا: "حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم، تعرضت سفينة تجارية إيرانية للاستهداف في نطاق جزيرة هنجام وساحل شيبدراز في جزيرة قشم".



وأضاف: "إثر هذا الحادث استُشهد شخص واحد وأُصيب ثلاثة آخرون".



وأكد حاكم قشم، مشيرًا إلى أن التحقيقات بشأن تفاصيل هذا الحادث لا تزال مستمرة، قائلًا: "لم يُحدَّد بعد نوع المقذوف الذي أصاب هذه السفينة".



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