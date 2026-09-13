قاليباف يبلغ قانون التنمية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أبلغ قانون التنمية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى رئيس الجمهورية لتنفيذه.

ويتضمن القانون 12 مادة وثماني فقرات، وكان تقريره قد قُدّم إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى من قبل لجنة الصناعات والمناجم، قبل أن تتم المصادقة عليه في الجلسة العلنية للمجلس ويصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وبموجب المادة الثانية من القانون، وبهدف تنظيم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، يتم تشكيل «المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي» كمنظمة مستقلة وأمانة للمجلس الوطني لتوجيه الذكاء الاصطناعي، وذلك حصراً باستخدام الإمكانات والاعتمادات والموارد البشرية الموجودة، ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، على أن تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية.