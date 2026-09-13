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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:١٥ ص

خبراء "روس آتوم" في طريقهم إلى إيران

خبراء "روس آتوم" في طريقهم إلى إيران

أعلن المدير العام لشركة "روس آتوم" أن عدداً آخر من خبراء الشركة في طريقهم إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية صرّح أن عدداً من خبراء الشركة سيصلون إلى إيران في إطار عمليات الصيانة المجدولة للوحدة الأولى في محطة بوشهر النووية.

وقال "أليكسي ليخاتشيف" على هامش قمة قادة بريكس في نيودلهي: "حتى الآن، عاد 47 خبيراً من الشركة إلى محطة بوشهر النووية في إيران، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 150 شخصاً".

وكان رئيس شركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشيف، قد صرّح في وقت سابق بأن مسار عودة الخبراء الروس إلى محطة "بوشهر" النووية مستمر، ويوجد حالياً 42 موظفاً من "روس آتوم" هناك.

/انتهى/

رمز الخبر 1973783
جواد ماستری فراهانی

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