الوحدة والتماسك الوطني عاملان مهمان في صمود إيران أمام الضغوط الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أقيمت مراسم مولد النبي محمد مصطفى(ص) تحت شعار «الاقتداء بأخلاق رسول الله(ص) لبناء شخصية مباركة ونافعة للمجتمع»، مساء السبت 12 سبتمبر 2026، في مجلس تعليم بيت المعمور بمنطقة جاتيبنينغ بارو في بيكاسي، بجاكرتا الكبرى، بحضور أكثر من ألف مؤمن ومحب للنبي الأكرم(ص)، حيث شدد المتحدثون على أهمية العلم والأخلاق النبوية والوحدة الإسلامية.

مستشار وزير الشؤون الدينية الإندونيسي يؤكد دور العلم في تعزيز قوة العالم الإسلامي

قال الحاجي غوغون غوميلار، أحد أعضاء مكتب ومستشاري وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، إن من أهم الدروس التي ينبغي للمسلمين الاستفادة منها من السيرة النبوية، الاهتمام بالعلم والتعليم والتمكين العلمي.

وأشار إلى دور العلم والتكنولوجيا في تعزيز قوة الشعوب، مضيفاً: نشاهد اليوم أيضاً أن دولاً مثل إيران واليمن تمكنت، بالاعتماد على قدراتها العلمية والتكنولوجية، من الصمود في مواجهة القوى الاستكبارية.

واعتبر المسؤول الإندونيسي النبي الأكرم(ص) نموذجاً متكاملاً للمجتمع الإسلامي، قائلاً إن أحد الأبعاد المهمة للاقتداء به في عالم اليوم يتمثل في اكتساب العلم وتحويل المعرفة إلى عامل للقوة والاستقلال والتقدم في المجتمعات الإسلامية.

جهانغيري: الصورة التي تقدمها بعض وسائل الإعلام الدولية عن إيران بعيدة عن الواقع

وفي كلمة أخرى خلال المراسم، تحدث الدكتور يحيى جهانغيري، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إندونيسيا والضيف الفخري للبرنامج، عن مكانة النبي الأكرم(ص) في القرآن الكريم وحياة المسلمين.

وأشار إلى الآية الكريمة: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، مؤكداً أهمية الصلاة على النبي الأكرم(ص) باعتبارها إحدى صور الارتباط الروحي للمسلمين بنبي الرحمة.

وشدد جهانغيري، في جانب آخر من كلمته، على ضرورة الوحدة والتماسك بين أبناء الأمة الإسلامية، وقال إن الصورة التي ترسمها أحياناً بعض وسائل الإعلام الدولية عن المجتمع الإيراني بعيدة عن الحقائق الواقعية والاجتماعية في إيران.

وأضاف أنه يمكن التعرف إلى إيران بصورة حقيقية من خلال الروايات المباشرة للصحفيين والمدونين والناشطين الإعلاميين والمسافرين الذين زاروا إيران، ونشروا مشاهداتهم بصورة مباشرة عبر صفحاتهم وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إندونيسيا أن الوحدة الإسلامية والتماسك الوطني يشكلان اليوم أحد العوامل المهمة لقوة المجتمع الإيراني وصموده في مواجهة التهديدات والضغوط الخارجية، مشدداً على أهمية الوحدة باعتبارها أحد المبادئ التي يؤكد عليها قادة ومسؤولو الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مولد النبي في جاكرتا.. تلاوة القرآن والصلاة على النبي والمدائح النبوية

وتضمن البرنامج تلاوة القرآن الكريم، وذكر الله والصلاة على النبي، وإنشاد الأناشيد والمدائح النبوية في مدح النبي الأكرم(ص)، وسط أجواء روحانية مميزة.

وشكل الحضور الواسع لأكثر من ألف مؤمن وعائلة ومحب لرسول الله(ص) في هذه المراسم، صورة واضحة عن محبة المجتمع المسلم في إندونيسيا للنبي الأكرم(ص) واهتمامه بإحياء الثقافة والأخلاق النبوية.