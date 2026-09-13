تسجيل 500 ألف من «فدائيي إيران» في طهران؛ الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها في الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال اللواء حسن حسن زاده إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم يحققا أهدافهما في الحرب على إيران، مشيراً إلى أن الهجوم على إيران أدى إلى تراجع قوة الولايات المتحدة، بينما أصبحت الوحدة الوطنية الإيرانية أكثر تماسكاً.

وأوضح أن مناورة «فدائي إيران» ستقام في 17 سبتمبر بمشاركة 313 ألف شخص، وبحضور شرائح مختلفة من المجتمع، مؤكداً أن رسالتها الأساسية تتمثل في المقاومة والصمود في مواجهة الأعداء وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشار حسن زاده إلى أن المشاركين سيُنظمون ضمن وحدات تضم 72 شخصاً، فيما ستشارك مختلف المؤسسات والأجهزة في تأمين الخدمات ووسائل النقل خلال المناورة.