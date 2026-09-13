  1. إيران
  2. المجتمع
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٠ م

تسجيل 500 ألف من «فدائيي إيران» في طهران؛ الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها في الحرب

تسجيل 500 ألف من «فدائيي إيران» في طهران؛ الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها في الحرب

أعلن قائد فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران الكبرى أن عدد المسجلين للمشاركة في مناورة «فدائي إيران» تجاوز 400 ألف شخص، متوقعاً أن يتجاوز 500 ألف قريباً، مؤكداً استعداد المشاركين للدفاع عن البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال اللواء حسن حسن زاده إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم يحققا أهدافهما في الحرب على إيران، مشيراً إلى أن الهجوم على إيران أدى إلى تراجع قوة الولايات المتحدة، بينما أصبحت الوحدة الوطنية الإيرانية أكثر تماسكاً.

وأوضح أن مناورة «فدائي إيران» ستقام في 17 سبتمبر بمشاركة 313 ألف شخص، وبحضور شرائح مختلفة من المجتمع، مؤكداً أن رسالتها الأساسية تتمثل في المقاومة والصمود في مواجهة الأعداء وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشار حسن زاده إلى أن المشاركين سيُنظمون ضمن وحدات تضم 72 شخصاً، فيما ستشارك مختلف المؤسسات والأجهزة في تأمين الخدمات ووسائل النقل خلال المناورة.

رمز الخبر 1973786
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات