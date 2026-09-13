محافظ البنك المركزي يغادر إلى تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، طهران على رأس وفد للمشاركة في قمة محافظي البنوك المركزية للدول الإسلامية.

وخلال هذه الرحلة، وإلى جانب المشاركة في القمة، سيعقد همتي اجتماعات مع مسؤولين من الدول الأعضاء؛ حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تعميق وتوسيع التعاون المصرفي والتجاري، وإرساء آليات جديدة للتبادل التجاري الثنائي.

وتأتي هذه الزيارة إلى إسطنبول في إطار المشاورات الدولية المستمرة التي يجريها محافظ البنك المركزي هذا العام؛ إذ سبق له زيارة باكستان في أبريل، وقطر في يونيو، والهند والعراق في أغسطس. وقد تمثلت الأهداف الرئيسية لتلك الزيارات في توسيع التعاون النقدي والمصرفي، ومعالجة القضايا المتعلقة بالعملات الأجنبية والأصول الإيرانية، وتسهيل التبادل التجاري.

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