حدود جورجيا مفتوحة؛ والشاحنات الإيرانية تواصل حركتها

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن غرفة التجارة الإيرانية أنه في أعقاب نشر بعض الأخبار المتعلقة بإغلاق حدود جورجيا أمام الشاحنات الإيرانية، أعلنت سيدة فاطمة مقيمي، رئيسة غرفة التجارة المشتركة بين إيران وجورجيا، عن استمرار حركة الشاحنات الإيرانية على هذا المسار، وقالت إنه لم يُعلن حتى الآن أي إشعار لغرفة التجارة بشأن توقف أو حظر حركة الشاحنات من حدود جورجيا.

وحول آخر وضع للعبور والمرور في حدود جورجيا، قالت إنه رغم الإعلان عن توقف الرحلات الجوية إلى هذا البلد، لم يُبلغ حتى الآن عن أي حالة لتوقف حركة الشاحنات.

وأضافت هذه الناشطة الاقتصادية أنه حتى يوم أمس، تحركت الشاحنات الإيرانية على مسار جورجيا ودخلت هذا البلد، ولم تواجه أي مشكلة في هذا الصدد.

وأوضحت رئيسة غرفة التجارة المشتركة بين إيران وجورجيا أنه لم يُعلن حتى الآن أي حظر أو توقف لحركة الشاحنات في حدود جورجيا.

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