عارف: استراتيجية إيران تحقيق مركز أحادي الرقم عالمياً في الذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد رضا عارف قال في جلسة مقر تطوير تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في معرض إشارته إلى مسار النمو المتصاعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البلاد، إن استراتيجية الحكومة تقوم، بناءً على توجيهات وتوصيات قائد الثورة الشهيد، على تحقيق مركز أحادي الرقم عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى إبلاغ رئيس مجلس الشورى الإسلامي قانون التنمية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن هذا القانون قانون جيد بإنصاف، وأنه يشكر نواب مجلس الشورى الإسلامي على إقراره، وأنه يتوافق تماماً مع استراتيجية الحكومة الرابعة عشرة لتطوير التقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.

وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية أن نهج الحكومة والمجلس في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي يستند إلى مراعاة السياسات العامة للنظام ورؤى الإمام الشهيد حول هذه التقنيات، مشيراً إلى أن الإمام الشهيد كانت لديه نظرة عميقة ودقيقة وبعيدة المدى وشاملة للعلم والتكنولوجيا، وأن البلاد تسير في مسار تنفيذ وسيادة هذه الرؤى والأوامر.

عارف: حروب المستقبل هي حروب تكنولوجية

وفي جزء آخر من كلمته، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إن حروب المستقبل هي حروب تكنولوجية، مضيفاً أن ضباط هذه الحرب هم علماؤنا الشباب، الذين شاهدنا منجزاتهم العلمية في الدفاع عن البلاد في حرب الـ12 يوماً وحرب رمضان.

وأعلن عارف عن تنفيذ برنامج الحكومة الثلاثي لتحقيق أهداف وثيقة الأفق العشرينية في مجال العلم والتكنولوجيا، ووصول إيران إلى مكانة مؤثرة في المنطقة والعالم، مضيفاً أنهم يجب أن يعملوا، بالاعتماد على التقدم العلمي والتكنولوجي، على ألا يجرؤ أي عدو على مهاجمة بلادهم.

وتابع أن القدرة العلمية للبلاد تجلت جيداً في الحربين الأخيرتين، وأن العدو لم يحقق أي من أهدافه. لقد كسرنا شوكة نظام الهيمنة، لكن يجب أن نواصل مسار التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد. ولدينا في البلاد علماء ومتخصصون شباب بارزون لديهم دافع كبير لتقدم إيران العلمي، ويجب أن ندعمهم.

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