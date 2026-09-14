7 مراكز علاجية في غزة على وشك توقف نشاطها نتيجة أزمة الوقود

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة قدس نيوز الفلسطينية أن محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، حذّر من أن توقف توريد الوقود بعد 19 سبتمبر قد يؤدي إلى توقف أو اضطراب نشاط نحو 7 مراكز علاجية غير حكومية وشعبية في قطاع غزة.

وقال إن منظمة الصحة العالمية أبلغت بعض المراكز العلاجية بأن توريد الوقود إليها سيتوقف بعد 19 سبتمبر، وأن بعض المؤسسات تلقت هذا الإشعار رسمياً.

وشدد أبو عفش على أن المراكز العلاجية والمستشفيات الشعبية والخاصة تلعب دوراً أساسياً في دعم المستشفيات الحكومية، وتستقبل آلاف المرضى يومياً، وتقدم خدمات تخصصية وعمليات جراحية.

وأضاف أن المستشفيات الكبرى في غزة تعمل في أفضل الأحوال بنحو 20% فقط من قدرتها قبل الحرب، لأن أقساماً ومنشآت كثيرة دُمّرت، ولا يزال النقص الحاد في المعدات الطبية والأدوية والكوادر البشرية مستمراً.

وحذّر مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة من أن توقف نشاط أي مركز علاجي آخر سيزيد الضغط على المستشفيات الحكومية، ويؤدي إلى تأجيل العمليات الجراحية والخدمات التشخيصية والعلاجية التي يحتاجها المرضى.

وأشار إلى أن أزمة الوقود تهدد نشاط المولدات والمعدات الطبية والمختبرات وثلاجات حفظ الأدوية واللقاحات، وكذلك غرف العمليات والأقسام الحيوية في المراكز العلاجية.

وطالب أبو عفش منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية والدول والمؤسسات المانحة بضمان استمرار توريد الوقود لجميع المراكز العلاجية القادرة على تقديم الخدمات في قطاع غزة.

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