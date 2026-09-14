ضبط 875 قطعة سلاح غير مرخصة وأكثر من 11 ألف قطعة ذخيرة في أصفهان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد محمد موسويان قال ظهر اليوم الاثنين للصحفيين، في معرض إشارته إلى إجراءات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لجمع الأسلحة غير المرخصة في أصفهان، إنه منذ بداية العام الهجري الشمسي الجاري (مارس 2026) حتى الآن، تم ضبط 875 قطعة سلاح صيد وحربي.

وأضاف أن من إجمالي الأسلحة المضبوطة، كان 633 قطعة سلاح صيد و242 قطعة سلاح حربي، وأن 677 شخصاً اعتُقلوا في هذا الصدد، وشُكلت لهم ملفات قضائية قيد النظر.

كما أعلن المدعي العام والثوري في أصفهان عن ضبط 11 ألفاً و106 قطع ذخيرة صيد وحربية منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وقال إن هذه المضبوطات تمت عبر إجراءات أمنية واستخباراتية.

واختتم المدعي العام والثوري في أصفهان كلمته بتقديره لجهود القوات الأمنية والاستخباراتية في المحافظة، مؤكداً أن أمن الناس خط أحمر للسلطة القضائية في المحافظة، وأنهم سيتعاملون دون تهاون مع من يخلون بالسلامة ويهددون الأمن.

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