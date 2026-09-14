غروسي يدعی: الوكالة ستأخذ "المخاوف الأمنية" الإيرانية بعين الاعتبار

جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، رافائيل غروسي، دعوته إيران لاستئناف التعاون مع الوكالة، مؤكداً أن تسوية الملفات النووية الإيرانية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران يوم الاثنين إلى استئناف التعاون مع الوكالة، مشدداً على أن معالجة القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي وتحقيق الثقة والاستقرار لا يمكن أن يتم إلا عبر العمل المشترك.

وادعى غروسي -الذي أظهر مراراً وتكراراً دوراً يشبه دور الجاسوس الغربي فيما يتعلق بالصناعة النووية الإيرانية- أنه يمد يده لإيران كي تتعاون طهران في توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي.

كما زعم أن الوكالة ستأخذ "المخاوف الأمنية" الإيرانية بعين الاعتبار عند استئناف أنشطتها داخل البلاد.

وأضاف قائلاً: "نحن نتفهم الوضع الصعب الناجم عن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط".

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن "العالم لن يصبح أكثر أماناً طالما توجد 30 دولة تمتلك أسلحة نووية".

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