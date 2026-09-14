روسيا: عدم الاستقرار أدى إلى تفاقم وضع سوق الطاقة العالمية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الأناضول أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قال إن عدم الاستقرار في الخليج الفارسي أدى إلى خروج كميات كبيرة من النفط من السوق العالمية، وفاقم وضع سوق الطاقة بسرعة.

وقال بيسكوف يوم الاثنين إن كميات ضخمة من النفط خرجت من السوق، مضيفاً أن مجرد اضطراب في خط أنابيب النفط من الشرق إلى الغرب في السعودية أخرج أكثر من 4% من الإمدادات العالمية للنفط من السوق، وهو أمر قال إنه ستكون له تداعيات جدية على اقتصادات العالم.

كما قال إن روسيا حظرت صادرات المنتجات النفطية لتلبية احتياجات سوقها الداخلية، لكن بعد تلبية السوق الداخلية بالكامل، سيُدرس رفع هذا الحظر وعودة جزء من هذه المنتجات إلى السوق العالمية.

وفي جزء آخر من كلمته، رحب بيسكوف بالدعوات لوقف هجمات أوكرانيا على البنى التحتية الاقتصادية المدنية الروسية، وقال إن أي دولة يمكنها، باستخدام نفوذها على كييف، تشجيعها على مزيد من المرونة لإنهاء الحرب.

كما أعلن المتحدث باسم الكرملين أن التطورات الميدانية توضح تدريجياً للمحللين الغربيين أن روسيا تتقدم وتتحرك باستمرار نحو أهدافها. وقال إن فلاديمير بوتين رحب باستعداد الصين والهند للمساعدة في الجهود الرامية لتسوية الحرب الأوكرانية.

ولم يعلق بيسكوف على قرار فنلندا الانضمام إلى المخطط الفرنسي في مجال إنشاء مفهوم ردع نووي متقدم، وقال إنه لا يعرف تفاصيل هذا المخطط بعد. كما قال إن توسيع بريكس والمرشحين الجدد للعضوية لم يُبحث في الاجتماع الأخير لهذه المجموعة في نيودلهي، وإن روسيا تدعم رغبة كوبا في الانضمام إلى بريكس.

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