نجفي: عدم إصدار تأشيرات للوفد الإيراني من قبل النمسا انتهاك جدي لحقوق إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رضا نجفي، ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، قال إن عدم إصدار تأشيرات لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ليس بالتأكيد مسألة إدارية ثانوية أو خطأ بشرياً، بل هو انتهاك جدي لحقوق بلادنا كأحد أعضاء هذه الوكالة.

وقال إن هذا الإجراء يمس حق بلادنا في المشاركة في المؤتمر العام عبر ممثل تختاره بنفسها، ويضعف الامتيازات الضرورية لأداء مهام الممثلين المنصوص عليها في النظام الأساسي واتفاقية الامتيازات والحصانات.

وأضاف نجفي أنهم يطلبون من الدولة المضيفة إزالة هذا الانتهاك فوراً، وأنهم يتوقعون إجراءً تصحيحياً فورياً، ويطالبون بضمانات بعدم تكرار مثل هذه الوقائع.

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