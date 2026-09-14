بقائي: مزاعم الوكالة الدولية بشأن الملف النووي الإيراني ضجة بلاطائل..السعودية طلبت تأجيل اجتماع عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي عن زيارته الأخيرة إلى مدينة "لامرد". وقد أشاد بسكان المدينة وعائلات الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء الجريمة الأمريكية الشنيعة، مشيراً إلى أن "ما شهدناه ميدانياً في لامرد تجاوز بكثير الانطباع الذي كوّناه سابقاً من خلال التقارير الإعلامية؛ فالبشاعة المطلقة التي اتسمت بها هذه الجريمة تتنافى مع أي معيار أو مبدأ إنساني".

وأضاف بقائي: "لقد أتيحت لنا يوم السبت فرصة التوجه إلى لامرد برفقة مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لنقدم واجب المواساة والتقدير شخصياً للشهداء والجرحى وعائلاتهم، ولنعاين آثار وأدلة جريمة الحرب الأمريكية التي ارتُكبت في اليوم الاول من الحرب العدوانية'".

وشدد انه كان الهدف إثارة الرعب في اليوم الأول من الاعتداء الأمريكي على إيران. في غضون 35 ثانية فجّروا ألفي كيلوغرام من المواد المتفجرة فوق مدينة لامرد، واستُشهد 21 إنساناً بريئاً.

وأشار إلى الهجمات الأمريكية الجديدة وقال: أتقدّم بالتعازي لأسرة الشهيد الأخير ضحية الجريمة الأمريكية. العدو الأمريكي هاجم زورقاً قرب جزيرة هنجام، واستُشهد أحد المواطنين وجُرح عدد آخر بينهم مواطنان باكستانيان. هذه علامة أخرى على أن أمريكا، التي تبعد آلاف الكيلومترات عن حدودها، زحفت عسكرياً إلى منطقتنا وتهاجم الزوارق قرب حدودنا وسواحلنا وتنتهك أمن الممرات المائية.

اتخاذ القرار في السياسة الخارجية عملية متعددة الأبعاد وقائمة على الحكمة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عن سبب تأجيل اجتماع عمان: بشأن الانتقاد الموجه لوزارة الخارجية، يعلم الجميع أن اتخاذ القرار بشأن الأمن القومي ليس أحادي البعد بحيث تتخذ قراراً بشأن موضوعات حساسة بناءً على مكوّن واحد. لا يمكن القول إنكم تتخذون قراراً أو لا تتخذونه بسبب ارتفاع أسعار النفط.

النقطة الأخرى هي أنه لا ينبغي لنا، بسبب تصرفات الآخرين غير المحسوبة، أن نضع موضع تساؤل إجراءاتنا المنطقية. إن قيام إيران وعُمان باتخاذ قرار، ثم رغبتهما في إطار نهج مسؤول في عرض تفاهمهما في اجتماع بحضور دول المنطقة، إنما يتماشى مع الحكمة.

طلب السعودية تأجيل اجتماع مسقط

واشار بقائي: ما تم التفاهم عليه بين إيران وعُمان يخص الحكومتين، وقد تحققت جميع جوانب العمل بعد أسابيع، وكان من المقرر طرح هذا الموضوع في هذا الاجتماع. كانت هذه فرصة أتاحتها إيران وعُمان، وكان يُتوقع أن تكون دول المنطقة منتهزة للفرص، إذا كانت ترى أنه ينبغي أن نجتمع معاً ونتحدث عن إنشاء منطقة آمنة بعيداً عن تدخل اللاعبين المخرّبين، فقد كانت هذه فرصة مناسبة.

الخبر المطروح نعم صحيح، وهو أن السعودية طلبت ألا يُعقد هذا الاجتماع. والأمور التي تُطرح بشأن اليمن هي إعطاء عنوان خاطئ. مشكلات اليمن لها جذور طويلة الأمد، ونحن باسم إيران أظهرنا عملياً أننا مستعدون للمساعدة، وألا نتدخل في خارطة الطريق المتفاهم عليها بينكم وبيننا.

استمرار الحرب بين الدول الإسلامية له رابح واحد فقط، وهو النظام الصهيوني. أما ما ستكون عليه المراحل التالية، فالتفاهم بيننا وبين عُمان قد أصبح نهائياً ونتخذ القرار بالتشاور مع عُمان.

أنصار الله مستقلون

وقال بشأن تطورات اليمن: لا يوجد أي تدخل من جانب إيران في المباحثات المرتبطة باليمن، لكننا كدولة يهمنا وضع المنطقة، ونعلم أن بعض الأطراف تستغل الأمر لتصعيد الخلاف بين الدول الإسلامية، فإننا نعبّر عن موقفنا بوضوح.

من الواضح جداً أن اليمنيين يقررون بأنفسهم، وأنصار الله مستقلون ويتخذون قراراتهم بناءً على مصالحهم. ولا يمكن الحديث دون مراعاة خلفية الموضوع. لقد شاهدنا أن حصاراً ظالماً فُرض على اليمن، وأنهم حاولوا الوصول إلى حقوقهم، فاضطروا إلى اتخاذ قرارات مناسبة لإحقاق حقوقهم.

تعرّض اليمنيون مرات عديدة لهجوم أمريكا والنظام الصهيوني، وموقف اليمن المبدئي بشأن الإبادة الجماعية في فلسطين أظهر أنهم أحرار وأن مصالح المجتمع الإسلامي تهمهم.

النقطة الأخرى هي أن أمن الملاحة البحرية يجب مراعاته للجميع وأن يستفيد منه الجميع. لا يمكنكم مهاجمة بلد وتكونوا من جانب واحد حارساً لأمن الملاحة البحرية. يجب على جميع الدول رؤية الحقيقة.

ادعاء دور إيران في الهجوم على السعودية يُنفى بشكل قاطع

ورداً على ادعاء دور إيران في الهجوم على انبوب النفط السعودي، قال بقائي: الأمريكيون ينتجون أخباراً كاذبة دون أي كلفة. إن إنتاج أمريكا أكاذيب لتصعيد الخلاف بين دول المنطقة هو أحد عوامل المصائب في منطقتنا. هذا الادعاء غير صحيح إطلاقاً ويُنفى بشكل قاطع.

الحديث عن جبل كلنك يأتي في إطار الحرب الإعلامية والنفسية الأمريكية

رداً على ادعاء غروسي بشأن جبل كلنك، قال: يتحدثون وكأنهم اكتشفوا ملفاً سرياً، هذه الضجة بلا طائل. أتذكر في زمن مفاوضات الحكومة الثالثة عشرة (حكومة الشهيد رئيسي) والحكومة الأمريكية السابقة تحت إشراف السيد باقري كني، كان أحد الموارد المزعومة هو هذه الأحاديث عن قيام أعمال بناء.

نحن، وفقاً للضمانات، نقلنا إلى الوكالة كل ما كان ضرورياً. هذه الادعاءات مجرد تضخيم إعلامي. الأحاديث التي تُقال بشأن جبل كلنك تأتي في إطار الحرب الإعلامية والنفسية الأمريكية. لتبرير كذبهم يطرحون باستمرار نقاشاً جديداً، وفي كثير من الأحيان يقع كثيرون في الخطأ.

إيران لا تُعزل

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الضغوط على إيران ودور بريكس في مواجهتها: إيران لا تقبل العزل. إيران لا تُعزل، وعلى العكس، انظروا إلى وضع مصداقية أمريكا. ارتكبت أمريكا خطأً جناياً وتورّط نفسها أكثر فأكثر في هذا المسار.

أدرك المجتمع الدولي بشكل صحيح أن إجراءات أمريكا أخلّت بالمعايير واختزلت الوكالة إلى أداة سياسية، وانتهكت أهم ركن في ميثاق الأمم المتحدة، أي عدم اللجوء إلى القوة. لذلك يجب على دول بريكس التفكير في إيجاد حل لهذا المسار. كما توصل حلفاء أمريكا إلى نتيجة مفادها أنه يجب القيام بشيء لكبح أمريكا.

عدم إصدار تأشيرة لمحمد إسلامي؛ استُدعي القائم بالأعمال النمساوي إلى وزارة الخارجية

وقال بقائي بشأن عدم إصدار تأشيرة لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي للسفر إلى فيينا: إجراء الحكومة النمساوية غير مبرر إطلاقاً، وكان يجب أن تصدر تأشيرات دخول لوفد إيران. استُدعي القائم بالأعمال النمساوي إلى وزارة الخارجية وأعلنا احتجاجنا.

كل هذا تناقض؛ فمن جهة يُعدّون تقريراً غير صحيح، ومن جهة أخرى يسلبون ممثلي بلد حق الدخول للدفاع. هؤلاء يسعون إلى منع وصول صوت إيران إلى العالم. إن قول النمسا إنها فعلت ذلك تحت ضغط أمريكا لا يعفي الحكومة المضيفة من مسؤوليتها.

وقال بقائي بشأن احتجاز الغواصة المسيّرة الأمريكية: غُنمت، والغنيمة حلال.

كان على غروسي أن يدين إجراء أمريكا والنظام الصهيوني في الهجوم على المنشآت الإيرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن متابعة القرار ضد إيران في مجلس الحكام: المسؤولية عن أي نوع من المشاركة في عمل مخالف للقانون الدولي ليست شيئاً يختفي بمرور الوقت. نحن نستخدم كل فرصة لبيان الموضوعات.

نأسف لأنه، رغم تكرار ذلك مرتين، سمح السيد المدير العام مرة أخرى بتشكيل قرار. لو أراد غروسي أن يتبنى نظرة منصفة، لكان عليه أولاً أن يدين إجراء أمريكا والنظام الصهيوني في الهجوم على المنشآت الإيرانية.

على أمريكا أن تعوّض الجرائم وتوقف الحرب

ورداً على ادعاء إرسال شروط أمريكية جديدة للتفاوض، قال: لقد توصلنا في يوليو إلى تفاهم وقّعته الدولتان على أعلى مستوى، وبعد 21 يوماً نقضته أمريكا واستأنفت إجراءاتها العدوانية، بما في ذلك الحصار البحري والحرب الاقتصادية.

من الواضح جداً ما يجب أن تفعله أمريكا؛ يجب أن تعوّض الجرائم وتوقف الحرب. وطالما أن أمريكا تصرّ على استمرار الإجراءات العدوانية كالحصار والحرب الاقتصادية، فإن إيران ستواصل بالتأكيد الإجراءات التي تراها ضرورية.

على المجتمع الدولي ودول المنطقة أن يحاسبوا أمريكا

رداً على تقرير حول اقتراح أمريكا على دول المنطقة التفاوض بشأن البرنامج النووي لا مضيق هرمز، قال: كون وسائل الإعلام تتكهن، ليس معناه أنني سأتخذ موقفاً. ما هو بيننا وبين عُمان لا يخص أحداً آخر، وهو بين الدولتين الساحليتين.

على المجتمع الدولي ودول المنطقة أن يحاسبوا أمريكا، لأن كل ما يحدث هو نتيجة اعتداءات أمريكا. لا يمكنكم، بمخاطبة المعلول، أن تضعوا السبب جانباً. السبب هو إجراءات أمريكا والنظام الصهيوني. والسبب الرئيسي لانعدام الأمن هو استمرار هذه الاعتداءات.

الصين أدت دوراً بنّاءً في المساعدة على تأمين الأمن الإقليمي

وقال بشأن تأكيد الرئيس الصيني على خطة رباعية لأمن منطقة غرب آسيا: لقد رحّبنا دائماً بالموقف المبدئي للصين تجاه المباحثات الأمنية في المنطقة، وقد أدت الصين دوراً بنّاءً في المساعدة على تأمين الأمن الإقليمي. كما أعلنا استعدادنا للتعاون مع الصينيين.

الصين تستخدم كل فرصة للتعبير عن مواقفها المبدئية. وهذا أمر تحظى به إيران وغيرها من الدول، لكن أن نقول إننا نشهد دخول لاعب جديد في قالب وسيط، لا أعتقد أن الأمر كذلك. باكستان تمارس الوساطة حالياً. مشكلتنا لم تكن يوماً الوسيط، المسألة الأساسية هي أمريكا.

نستخدم كل الأدوات لمنع تحقيق أهداف أمريكا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رداً على العقوبات الأمريكية ضد إيران وعدم إعادة أموال الغاز المُصدَّر إلى تركيا: التضخيم بشأن علاقات إيران ودول أخرى يأتي في إطار إثارة الاضطراب. تحاول أمريكا فرض الضغط، لكننا نشهد حملة إعلامية واسعة لإضفاء الفعالية على الحرب الاقتصادية الأمريكية.

علاقتنا بدول الجوار، ولا سيما تركيا، جيدة، ونستخدم كل الأدوات لمنع تحقيق أهداف أمريكا.

آخر وضع لإصدار التأشيرات لوفد إيران للسفر إلى نيويورك

وقال بشأن آخر وضع لإصدار التأشيرات لوفد إيران للسفر إلى نيويورك: لم نتلقَّ حتى الآن أي خبر.

رأي إيران بشأن معاهدة عدم الانتشار

ورداً على سؤال حول رأي إيران بشأن معاهدة عدم الانتشار، قال: الادعاءات جزء من وقاحة الطرف المقابل. فمن جهة يقومون بإجراءات في اتجاه تقليص نظام معاهدة عدم الانتشار، ومن جهة أخرى يقولون لماذا تتحدثون عن النووي؟

لمعاهدة منع الانتشار ثلاثة مبادئ أساسية. الأعداء لم ينجحوا لا في اتجاه عدم الانتشار ولا في اتجاه عدم استخدام السلاح النووي.

سياسة نظامنا واضحة. وبالتأكيد، كبلد يمتلك مجتمعاً مدنياً، يتحدث نواب المجلس. لا يمكننا منع النقاش حول مسائل تتعلق بالأمن القومي. وفي مثل هذه البيئة والفضاء، لا أعتقد أن حديث نخبنا عن هذا الموضوع أمر غريب.

على دول المنطقة منع استخدام أراضيها من قبل أمريكا للاعتداء على إيران

وقال بقائي بشأن دور اجتماع عمان في تشكيل الحوار: حالياً تم تأجيله. بالتأكيد كان مثل هذا الاجتماع يمكن أن يكون خطوة صغيرة في مسار إحياء الحوار بين إيران ودول حاشية الخليج الفارسي. نحن بالتأكيد نستخدم كل فرصة للتذكير بالتجارب الماضية، بأن أمن وسيادة دول المنطقة تعرضت لهجوم أمريكا والنظام الصهيوني. والخطوة الأولى للوصول إلى ذلك هي أن تمنع دول المنطقة استخدام أمريكا إمكاناتها وأراضيها للاعتداء على إيران.

علاقة إيران وتركيا متميزة في جميع المجالات

وقال بشأن مشاورات عراقجي وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا ومحتواها: لدينا مع تركيا بالتأكيد أعمال أهم بكثير من مجرد الاهتمام بنقل الرسائل. علاقة إيران وتركيا متميزة في جميع المجالات، والتواصل بين وزيري الخارجية مستمر. وإضافة إلى المصالح المشتركة، لدينا نظرة مشتركة بشأن كثير من الموضوعات، خصوصاً فيما يتعلق بسعي النظام الصهيوني للهيمنة. نحن نستخدم فرصة الحوار لطرح طيف واسع من الموضوعات.

بشأن آخر وضع لإصدار التأشيرات لوفد إيران للسفر إلى نيويورك، لم يُتلقَّ حتى الآن أي تقرير جديد، وبمجرد حدوث أي تطور، سيتم الإعلان الرسمي.

وفي مجال العلاقات الإقليمية، فإن الجزء الأكبر من الأخبار السلبية ناتج عن تضخيم إعلامي لإثارة الاضطراب في علاقات إيران مع جيرانها.

ورغم أن الولايات المتحدة تسعى لتنفيذ العقوبات بالضغط على شركائها التجاريين، فإنها في الوقت نفسه تقود حملة إعلامية لتضخيم فعالية الحرب الاقتصادية، وهو ما يستدعي اليقظة في مواجهة هذه الحرب النفسية.

علاقات إيران بجيرانها، ولا سيما تركيا، في مستوى مناسب، ويستخدم الجهاز الدبلوماسي كل قدراته ومشاوراته لمنع تحقيق أهداف واشنطن؛ أهداف تنتهك صراحة القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ظهر خلاف جوهري في مجلس الأمن بشأن إيران

وقال بقائي بشأن اجتماع مجلس الأمن ضد إيران: منذ العام الماضي ظهر خلاف جوهري، وكانت الصين وروسيا تعتقدان أن آلية الزناد غير قانونية، ولم يحصل إجماع في اللجان. ومن وقت لآخر يعقدون اجتماعاً في مجلس الأمن لدول غربية لإضفاء استمرارية على وجهة نظرهم.

حركة التردد بين إيران والعراق عادت

وقال بشأن إغلاق حدود إيران والعراق والمجال الجوي: بصرف النظر عن الأسباب، المهم أن العمل جارٍ. جرت مباحثات بين سفارتنا والمسؤولين العراقيين. عادت حركة التردد وبدأت حركة المسافرين والزوار. وبشأن المراكز التجارية أيضاً تقرر أن تعود إلى وضعها السابق.

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