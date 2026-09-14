كمالوندي: لا ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تخضع للضغوط الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين)، منع رئيس المنظمة، محمد إسلامي، من المشاركة وإلقاء كلمة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، واصفاً الإجراء الأمريكي بأنه "مخرب وسلوك صبياني".

وقال كمالوندي، الذي يتواجد في فيينا: **"إن منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من المشاركة في المؤتمر العام للوكالة، تحت ضغط أمريكي، هو إجراء مخرب وسلوك صبياني"، محذرا من "السابقة الخطيرة التي يخلقها هذا الإجراء، والتي ستؤثر على الجميع".

وشدد كمالوندي على أنه "لهذا السبب يجب أن نقاوم هذه الضغوط السياسية المتنمرة"، مضيفاً: "لذلك، أعتقد أن من واجب ومسؤولية الوكالة وجميع الدول الأخرى الضغط على الحكومة الأمريكية للالتزام بالقوانين، وخاصة لوائح الوكالة، وعدم قبول الضغط على مختلف الدول والوكالة".

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مؤكداً: "لهذا السبب يجب علينا مقاومة هذا الضغط السياسي المتغركس، لذلك أعتقد أنه من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الدول الأخرى الضغط على الحكومة الأمريكية للالتزام بالقواعد، وخاصة لوائح الوكالة، وعدم قبول الضغوط على الدول الأخرى والوكالة نفسها".

وكان من المقرر أن يلقي محمد إسلامي كلمة اليوم في اليوم الأول من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ولكن وفقاً لوكالة بلومبيرغ، منعته الحكومة النمساوية، تحت ضغط أمريكي، من الدخول.

وأكد رضا نجفي، سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم أيضاً أن "إلغاء التأشيرة وما يُسمى بالتبرير القانوني المُقدم له دليلٌ واضح على تحرك سياسي ومزايدات سياسية مُتقدمة داخل الوكالة".

كما أثار هذا الإجراء احتجاجاً من مندوب روسيا لدى الوكالة، ميخائيل أوليانوف، الذي وصفه بأنه مثال على إساءة الغرب استخدام التأشيرات للضغط على خصومه.