إيران تجري مشاورات مع شركائها التجاريين والماليين على هامش قمة البنك الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث علي مدني زاده، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن زيارته إلى تايلاند لحضور اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي ووفداً مرافقاً يشاركون أيضاً في هذه الزيارة.

وفي مقابلة تلفزيونية، وبينما كان يسلط الضوء على المشاورات مع الشركاء التجاريين والماليين لإيران على هامش القمة، صرح قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو استغلال الفرصة التي تتيحها القمة لعقد اجتماعات عديدة مع الدول التي تربطها بإيران علاقات تجارية ومالية".

ووصف مدني زاده هذه المشاورات بأنها خطوة فعالة نحو الالتفاف على العقوبات وتحييد القيود المالية.

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