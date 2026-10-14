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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:٢٧ م

إيران تجري مشاورات مع شركائها التجاريين والماليين على هامش قمة البنك الدولي

إيران تجري مشاورات مع شركائها التجاريين والماليين على هامش قمة البنك الدولي

صرح وزير الاقتصاد الايراني بأن الهدف من الزيارة إلى تايلاند هو الاستفادة من اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات مع الشركاء التجاريين والماليين لإيران، والعمل على تحييد القيود المالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث علي مدني زاده، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن زيارته إلى تايلاند لحضور اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي ووفداً مرافقاً يشاركون أيضاً في هذه الزيارة.

وفي مقابلة تلفزيونية، وبينما كان يسلط الضوء على المشاورات مع الشركاء التجاريين والماليين لإيران على هامش القمة، صرح قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو استغلال الفرصة التي تتيحها القمة لعقد اجتماعات عديدة مع الدول التي تربطها بإيران علاقات تجارية ومالية".

ووصف مدني زاده هذه المشاورات بأنها خطوة فعالة نحو الالتفاف على العقوبات وتحييد القيود المالية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974676
جواد ماستری فراهانی

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