فاضل لنكراني: حظر الحجاب في أذربيجان يتعارض مع الحكم الصريح للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله محمد جواد فاضل لنكراني انتقد، صباح الأربعاء، خلال افتتاح بحثه الفقهي الخارج، قرار حكومة جمهورية أذربيجان بشأن حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض مع المعتقدات الدينية والهوية الإسلامية والشيعية لأغلبية سكان البلاد.

وحذّر فاضل لنكراني المسؤولين الأذربيجانيين من عواقب مثل هذه القرارات، مؤكداً أنه إذا كانت الحكومة تعتزم بالفعل مواجهة الإسلام، فإن الشعب سيحدد موقفه من هذا التوجه، كما سيؤدي العلماء وكبار الشخصيات الدينية دوراً في توضيح واجب الناس في هذا الشأن.

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