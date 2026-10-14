3 جرحى في انفجار في الأراضي المحتلة؛ وتحذير من تسرب مواد خطرة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سبوتنيك أن مصادر إخبارية أعلنت اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار أدى إلى حريق في مصنع لأدوات إلكترونية تابع لشركة "إنتل" في مدينة كريات غات جنوب الأراضي المحتلة.

وبحسب التقارير المنشورة، أسفر هذا الانفجار عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وأعلنت منظمة "نجمة داود الحمراء" أن فرق الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين أصيبوا بحروق.

وأعلنت شرطة الكيان الصهيوني أن الحريق وقع على الأرجح جراء انفجار أسطوانة غاز، وأنها تدرس احتمال تسرب مواد خطرة.

وأفاد راديو جيش الكيان الصهيوني بوجود مخاوف من تسرب مواد خطرة بعد الانفجار في مصنع إنتل في كريات غات جنوب فلسطين المحتلة.

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