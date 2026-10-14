مساعد وزير الخارجية الايراني يزور لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل "خطيب زادة" اليوم الأربعاء إلى لبنان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله "خليل حمدان" ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" إلى جانب عدد من ممثلي حزب الله.

ويتضمن برنامج زيارة مساعد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية اللبنانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين.

كما سيشارك "خطيب زادة" في جلسات حوارية بحضور شخصيات أكاديمية ونخب فكرية، لعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مختلف القضايا السياسية والإقليمية.

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