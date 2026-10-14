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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٢٣ م

مساعد وزير الخارجية الايراني يزور لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

مساعد وزير الخارجية الايراني يزور لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

قام مساعد وزير الخارجية الإيراني و رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة "سعيد خطيب زادة" بزيارة بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين وإجراء مباحثات معهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل "خطيب زادة" اليوم الأربعاء إلى لبنان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله "خليل حمدان" ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" إلى جانب عدد من ممثلي حزب الله.

ويتضمن برنامج زيارة مساعد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية اللبنانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين.

كما سيشارك "خطيب زادة" في جلسات حوارية بحضور شخصيات أكاديمية ونخب فكرية، لعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مختلف القضايا السياسية والإقليمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974679
جواد ماستری فراهانی

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