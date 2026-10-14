باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى ضبط النفس والالتزام بتفاهم إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زرداري أدلى بهذه التصريحات، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة الباكستانية.

ودعا الرئيس الباكستاني واشنطن وطهران إلى ضبط النفس والعمل على تسوية النزاعات في غرب آسيا، والالتزام بتعهداتهما في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، وحل الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

وشدد زرداري كذلك على أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا في 17 يونيو الماضي مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي نصّت على وقف العمليات العسكرية واتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. غير أن تنفيذ الاتفاق تعطل من قبل أمريكا، قبل تجدد المواجهات في يوليو الماضي.

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