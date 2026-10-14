المنتخب الإيراني للكرة الطائرة جلوس يفوز على نظيره العراقي في مباراة ودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة جلوس واجه نظيره العراقي في مباراة ودية قبل انطلاق الدورة الخامسة للألعاب البارآسيوية في ناغويا، حيث تمكّن من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (3-0)، ليوجه بذلك إنذاراً بجاهزيته قبل بدء منافسات هذه الدورة.

أقيمت هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب الإيراني للمشاركة في دورة الألعاب البارآسيوية، وشكّلت فرصة لتقييم الوضع الفني للاعبين وزيادة التناغم الجماعي عشية انطلاق المنافسات.

ويشارك المنتخب الإيراني للكرة الطائرة جلوس في هذه المنافسات بهدف تحقيق نتائج مشرفة ومطلوبة في الدورة الخامسة للألعاب البارآسيوية في ناغويا.

وكان المنتخب الإيراني، المتواجد في ناغويا منذ بضعة أيام، قد خاض يوم الثلاثاء حصته التدريبية الأولى التي خُصصت لتمارين اللياقة البدنية.

كما أجرى المنتخب حصة تدريبية صباح اليوم الأربعاء بالقرب من فندق إقامته، وذلك بهدف استعادة الحيوية بعد فترة راحة استمرت بضعة أيام، واستعداداً للمباريات الرسمية المقبلة.

ووفقاً للبرنامج التدريبي الذي وضعه الطاقم الفني، سيخوض المنتخب الإيراني حصة تدريبية أخرى صباح غدٍ الخميس.

أما يوم الجمعة، فسيخضع لاعبو المنتخب لعملية التصنيف الطبي والرياضي، كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى أمام المنتخب الياباني للكرة الطائرة جلوس داخل صالة المنافسات الرسمية.