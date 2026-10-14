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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٦:٣٢ م

عراقجي لـ عون: ايران تولي اهتمام خاص بوقف العدوان الصهيوني على لبنان وانهاء الاحتلال

عراقجي لـ عون: ايران تولي اهتمام خاص بوقف العدوان الصهيوني على لبنان وانهاء الاحتلال

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، في اتصال مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن وقف هجمات الكيان الصهيوني وإنهاء احتلال لبنان يشكلان الأولوية الرئيسية لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جرى بعد ظهر اليوم الأربعاء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وأكد عراقجي خلال هذا الاتصال على الاهتمام الخاص الذي توليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضرورة وقف اعتداءات الكيان الصهيوني وهجماته على لبنان، وإنهاء احتلال المناطق الجنوبية من البلاد، واضعاً الرئيس اللبناني في صورة التحركات والجهود الدبلوماسية التي بذلتها إيران خلال الأيام والأسابيع الماضية.

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني على أولوية وضرورة تبني الحلول الدبلوماسية لمعالجة أزمات المنطقة.

كما شكّل الاهتمام بتوسيع العلاقات الثنائية بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية، واستمرار الاتصالات والمشاورات بين مسؤولي البلدين، محوراً آخر من محاور هذه المحادثة الهاتفية.

رمز الخبر 1974684

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