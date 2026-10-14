المتحدث باسم الجيش الإيراني: أمريكا تعاني من عزلة استراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم الجيش تحدّث بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش أمام حشد من منتسبي إدارة التوجيه العقائدي والسياسي للقوات البرية. وهنأ العميد بهذه المناسبة الميمونة، وكذلك بذكرى ولادة السيدة زينب (ع) ويوم الممرض، مشيراً إلى المكانة البارزة للثورة الإسلامية في إيران، وقال: "لا يوجد في العالم سوى بضع ثورات كبرى، والثورة الإسلامية الإيرانية هي واحدة منها. إن ماهية هذه الثورة ثقافية، والنظام الإسلامي المنبثق عنها يرتكز على التعاليم الإسلامية والقيادة الروحية للإمام الخميني (رض)".

وقال العميد أكرمي نيا: "إن وجه التمايز المهم بين جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيوش الدول الأخرى يكمن في التحلي بالإيمان الإلهي والمعنوية، ومن هنا فإن لمنظمة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش دوراً مؤثراً في صياغة الأجواء والخطاب المعنوي داخل الجيش".

وأشار إلى العدوان الغاشم للأعداء في الحرب الأخيرة، مصرحاً: "يجب التصدي للروايات الزائفة التي يصنعها العدو ليظهر نفسه منتصراً، وتتحمل العناصر الثقافية في المجتمع رسالة هامة جداً في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بأهمية صناعة القوة، لا سيما "القوة الناعمة"، أوضح: "لقد شق مصطلح القوة الناعمة طريقه إلى الأدبيات العسكرية والعلاقات الدولية أواخر القرن العشرين، وهي مكملة ومقوية للقوة الصلبة، وتكتسب صناعة القوة الناعمة في الجيش أهمية بالغة للغاية".

وأشار في سياق حديثه إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، قائلاً: "إن الخطاب الأخير الذي ألقاه ماركو روبيو، وزير خارجية أمريكا في أكروبوليس اليونان، يأتي استمراراً لجهود العدو لإضعاف ركائز القوة الناعمة. وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي -خلافاً للمزاعم الدائمة بأن عداء أمريكا يقتصر على نظام الجمهورية الإسلامية وأنها لا تملك مشكلة مع الشعب الإيراني المتحضر- رفعت القناع عن الوجه المنافق لهذا البلد، وأظهرت طبيعته المعادية للحضارة ونزعته الاستكبارية. إن هدف حكام أمريكا من إشعال الحرب الحالية هو تدمير الحضارة الإيرانية الإسلامية، وليس مجرد إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي الختام، شدد المتحدث باسم الجيش على أهمية حضور الشعب الإيراني في ساحة المقاومة الوطنية ودحر أمريكا، واختتم بالقول: "هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تواجه فيها أمريكا عزلة استراتيجية، حيث لم يهبّ حلفاؤها الرئيسيون لمساعدتها".

وأضاف: "لقد ظن قادة أمريكا أنهم باغتيال قادة الثورة والقادة العسكريين يمكنهم ترهيب الشعب ودق مسمار الاستسلام، لكن الشعب الإيراني البصير والشجاع، بصموده التاريخي، أذهل الأعداء وأحبط مخططاتهم".