قاليباف: على أميركا أن تُعاقب وتُفهَّم حتى تقبل مطالبنا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، قال في حواره المرئي الثاني مع الشعب، في معرض إشارته إلى حلول فصل الخريف: في شهر مهر، فصل بداية العلم والمعرفة، أهنئ جميع الطلاب الجامعيين والتلاميذ الأعزاء. إنها بالتأكيد أيام جميلة لهم جميعاً؛ بعد فترة عطلة يعودون فيها اليوم إلى المدارس والجامعات. أسأل الله أن يبقى دفء عائلاتكم دائماً، وأتمنى لكم جميعاً عاماً دراسياً ناجحاً.

وأضاف: أتقدّم مسبقاً بالتهنئة بمناسبة ولادة السيدة زينب، وخاصة للممرضين والممرضات المجتهدين والمضحين، إخوتي وأخواتي؛ وخاصة أولئك الذين تألقوا، سواء في فترة الدفاع المقدس التي كانت في بداية هذا الشهر، أسبوع الدفاع المقدس، أو في الحربين المفروضتين الأخيرتين، حرب الـ12 يوماً وحرب الـ40 يوماً، حيث خدموا بصدق وشجاعة وكانوا في الميدان بتضحية.

وشدد قاليباف على أنه يجب أن يكون إيمانهم في ميدان الحرب أمام الله هو أن نقاتل العدو المتجبر بشجاعة وأن نتفاوض أيضاً لنخلق ردعاً مستداماً. ويجب أن نصبح أقوياء إلى حد يفهم فيه الجميع، أميركا والعالم والمنطقة، أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم. وعندما نصل إلى ردع مستدام، يجب أن نثبت هذه القوة لجميع الفاعلين الإقليميين والدوليين حتى لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا.

وتابع: في ثماني سنوات من الدفاع المقدس قاتلنا نظام صدام البعثي. وبالطبع دفعنا ثمناً، وتحملنا المشقة، لكن في النهاية لم يجرؤ أحد لعقود على مهاجمة بلادنا العزيزة إيران أو الطمع فيها. هذا هو وضع الردع؛ أي لا ينبغي لأحد أن يجرؤ على مهاجمتنا، وعلى كل من تخطر بباله هذه الفكرة الحمقاء أن ينظر إلى التجربة ويدرك أنه لا يستطيع مصارعة إيران.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن القوة لا تقتصر فقط على البعد العسكري. فالردع له متغيرات، وبطبيعة الحال فإن إحدى أولوياته المهمة هي الأولويات العسكرية التي رأيناها؛ فمثلاً قوتنا النارية وقوتنا الهجومية ودفاعنا الجوي ارتفعت بشدة بين حرب الـ12 يوماً وهذه الحرب الأخيرة، وأصبحت أكثر فعالية وأكثر كثافة. وخاصة في الدفاع الجوي، فقد تغير بشكل جدي عن السابق وتكبد العدو أضراراً جدية؛ من الطائرات المسيّرة إلى إف-35، ورأيتم ما كانت آثاره. وإلى جانب ذلك، فإن قدرة جبهة المقاومة، والإحاطة بمضيق هرمز، والتماسك الوطني والنواة الصلبة المكونة من 90 مليوناً، وصمودنا الاجتماعي والاقتصادي، وامتلاك رؤية واضحة، كلها من مكونات الردع.

وأشار إلى قدرة إيران الردعية، مذكراً بأن هدفهم هو خلق الردع من خلال القوة، وتثبيت هذه القوة في ذهن العدو. ولهذا الهدف، نقاتل ونتفاوض في الوقت نفسه؛ أي يجب أن نقاتل بكل قوة في الوقت اللازم، وكلما وجدنا فرصة نرفع جهوزيتنا، وكلما حققنا نصراً عسكرياً في الميدان، يجب أن نحوله إلى نصر سياسي أيضاً ونثبته ونحوّله إلى وثيقة هزيمة للعدو.

وتابع قاليباف أنه يجب أن نحصل على الامتيازات التي نحتاجها لنصبح أقوياء، لنتمكن من الحفاظ على مصالحنا وزيادة مواردنا وشراء الوقت اللازم لنصبح أقوى. وفي مقابل دورة الحرب والتفاوض والسلام، ننشئ معادلة جديدة، وهي الحرب والتفاوض والردع. وتنتهي هذه الدورة عندما نصبح أقوياء. وقبل توقيع مذكرة التفاهم، قلت إن الأميركيين لن يلتزموا بتعهداتهم. ولهذا أعددنا مذكرة التفاهم على مرحلتين، لأننا لم نثق بهم. أي قاتلنا جيداً أولاً ووصلنا إلى تفوق استراتيجي، ثم أرغمنا أميركا على قبول التفاهم وفرضنا وثيقة هزيمة على العدو، فقال العالم كله إن إيران انتصرت في الحرب.

وأشار إلى حلفاء بلادنا العزيزة في وجه العدو، مؤكداً أن هذا ساعد قواتنا العسكرية أيضاً على أن تصبح أقوى، وأن يصبح حزب الله اللبناني أقوى، وأننا بهذا التفاهم وجدنا الفرصة والموارد الكافية لتقوية مكونات قوتنا أيضاً. وعندما نقول إننا نقاتل ونتفاوض معاً، لا يعني ذلك أننا نخوض حرباً لا تنتهي أو نفاوض باستمرار؛ بل يعني أننا نقاتل لإرهاق العدو وإجباره على الخضوع لمطالب شعبنا المحقة.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى العرض الأميركي الأخير لإنهاء الحرب، مذكراً بأنهم قالوا سابقاً وسيقولون مجدداً إن رئيس الجمهورية الأميركي قد قطع تعهدات ونقضها الآن ونكث بعهده. وعلى أميركا أن تُعاقب وتغيّر سلوكها وتُفهَّم بأن عليها قبول المطالب المحقة للشعب الإيراني.

واختتم كلمته بمخاطبة الشعب مباشرة: أيها الشعب الإيراني العزيز! في مسار خلق الردع نحتاج إلى وحدة الكلمة حول محور عمود خيمة الثورة، أي قائد الثورة المعظّم. نحن بحاجة إلى أقصى قدر من التماسك الاجتماعي. هذه أمور حيوية بالنسبة لنا. يجب أن ننتصر في كل هذه الميادين، أي في الميدان العسكري، وميدان الخدمة، وخاصة المعيشة التي تتحقق بمساعدة الجميع للحكومة في هذا المسار، وكذلك في ميدان الدبلوماسية، لنتمكن بإذن الله من تحويل المشقات التي يتحملها شعبنا إلى أيام حلوة ومستقبل مشرق ومبشر.

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