حداد عادل: الانتصار العزيز في الحرب هو أفضل عزاء لعائلات الشهداء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن غلامعلي حداد عادل، مستشار قائد الثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مساء الأربعاء 22 أكتوبر، في مراسم افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للاعتكاف في جامعة ضباط الإمام علي، في معرض تخليده ذكرى اللواء الشهيد السيد عبد الرحيم موسوي، استعرض ذكريات من لقائه بهذا الشهيد وأنشطة ابنته الشهيدة في برامج الاعتكاف و"راهيان نور".

وقال مستشار قائد الثورة إنهم يأملون أن يُنهي الله هذه الحرب التي فرضها العدو على ايران، بعزة ورفعة للشعب الإيراني؛ لأن أفضل بشارة لنا وأفضل عزاء لعائلات الشهداء هو الانتصار العزيز في هذه الحرب، ليتسنى لقائد الثورة الجديد أيضاً، مثل القائد الشهيد، التواصل مع الشعب وأداء واجباته على أحسن وجه.

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