الأدميرال سياري: مضيق هرمز مغلق؛ والعبور يجب أن يكون بالتنسيق

أفادj وكالة مهر للأنباء أن الأميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ومعاون التنسيق في الجيش، قال يوم الخميس 15 أكتوبر على هامش مراسم تكريم ممرضي الجيش، للصحفيين، حول وضع مضيق هرمز: مضيق هرمز مغلق؛ فلو لم يكن مغلقاً وكان النفط يعبر منه، لما ارتفع سعر البنزين في أميركا. وهذا الأمر واضح تماماً.

وأضاف، في معرض شرحه لحضور القوات المسلحة في المنطقة، أن القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي تقف بقوة في غرب مضيق هرمز، وأن الجيش الإيراني حاضر باقتدار في شرق المضيق حتى شمال بحر عُمان، ويفرض سيطرة ومراقبة مئة في المئة على المنطقة.

وشدد الأميرال سياري على أنه إذا حدث أي عبور، فيجب أن يكون بالتنسيق؛ وإلا فسترون في الأخبار ما يحدث.

وتابع معاون التنسيق في الجيش أن هذا الوضع نفسه يدل على أن مضيق هرمز مغلق. فلو كان هذا المضيق مفتوحاً، لكان النفط يعبر، ولما ارتفع سعر البنزين في تلك الدول.

وأشار إلى أنه طالما تسعى هذه الدول لتأمين البنزين والديزل، فمعنى ذلك أن مضيق هرمز مغلق، وأن السبب في ذلك واضح.

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