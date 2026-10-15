دوي صفارات الإنذار في السعودية؛ وتوقف الرحلات في مطار الملك فهد

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الجزيرة أن الدفاع المدني السعودي أعلن اليوم الخميس في بيان له أن صفارات الإنذار دوت في مدينتي جيزان ونجران للتحذير من الخطر.

وفي هذا السياق، أفاد موقع العهد بأن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن توقف الرحلات في مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام شرق السعودية.

ولم تنشر الرياض حتى الآن مزيداً من الأخبار والمعلومات في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى، أفادت المسيرة والميادين بأن الطائرات السعودية شنت خلال الساعات الماضية عدة هجمات جوية على مناطق في اليمن.

وبحسب المسيرة، استهدفت طائرات التحالف بقيادة السعودية شبكة اتصالات في منطقة النشمة الواقعة في مدينة المعافر. كما قصفت طائرات التحالف مدرسة المعافر في مدينة الشمايتين.

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