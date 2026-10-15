افتتاح الممر اللوجستي S15 في ماكو باعتماد 957 مليار ريال

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم تشغيل الممر اللوجستي S15 في المنطقة A باعتماد 957 مليار ريال، في سبيل تحقيق البند الرابع من المقررات الخمسة عشر لمجلس الوزراء، وبمتابعات مستمرة من المسؤول الأعلى في المحافظة وبمرافقة منظمة منطقة ماكو الحرة، وفي أقصر وقت ممكن، بحضور معاون الشؤون الأمنية والشرطية لمحافظ أذربيجان الغربية وجمع من مسؤولي المحافظة والمنطقة.

وقد أُقيم هذا المشروع بطول ألف و684 متراً وعرض 15 متراً، بهدف استكمال البنى التحتية اللوجستية ودعم الأنشطة التجارية والنقل في المنطقة الخلفية لمحطة بازرغان الحدودية.

وكان البند الرابع من مقررات مجلس الوزراء قد ألزم منظمة منطقة ماكو الحرة، بالتعاون مع وزارة الطرق والإسكان وسائر الأجهزة الوطنية والمحلية، بتهيئة الأرضية لإنشاء مراكز الدعم اللوجستي في المنطقة الخلفية لمحطة بازرغان الحدودية، وقد دخل مرحلة التنفيذ بمتابعة محافظ أذربيجان الغربية وجهود مجموعة منطقة ماكو الحرة.

وبتشغيل هذا الممر، إلى جانب تسهيل حركة الشاحنات وتيسير تدفق النقل، يُقلَّل الحمل المروري في المنطقة الخلفية للجمارك على محور بورالان.

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