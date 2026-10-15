من يريفان إلى بغداد؛ تحرك دبلوماسي إيراني في مؤتمرين مهمين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية قال، رداً على سؤال الصحفيين حول سفر رئيس الجمهورية إلى أرمينيا، إن الزيارة القصيرة للرئيس المحترم إلى يريفان ستتم يوم الجمعة 16 أكتوبر للمشاركة في الدورة السابعة عشرة لقمة رؤساء حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي، وأنه من المقرر أيضاً إجراء محادثات وتبادل آراء على هامش القمة مع بعض القادة المشاركين فيها.

وقال بقائي، في معرض شرحه لأهمية هذه المعاهدة الدولية لحماية الطبيعة والبيئة على المستوى العالمي، إن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي أُنشئت عام 1992، ويبلغ عدد أعضائها حالياً 196 عضواً، وأن جميع الدول أعضاء في هذه الوثيقة باستثناء أميركا.

وأوضح بقائي أن إيران من الموقعين الأوائل على هذه المعاهدة، وأنها أصبحت عضواً رسمياً فيها عام 1996، وأنها لعبت خلال العقود الثلاثة الماضية دوراً مهماً في وضع الآليات والقواعد المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي والبيئة.

وأشار بقائي إلى الخسائر والأضرار التي لحقت ببيئة إيران والمنطقة، ومنها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، خلال العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل فرصة لتوثيق وشرح الجرائم المرتكبة ضد البيئة.

ورداً على سؤال آخر حول قمة رؤساء مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في باكو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها إحدى الدول المهمة والمؤثرة في غرب آسيا، تشارك في الدورة السابعة رفيعة المستوى لمنظمة "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا) التي تُعقد اليوم 23 أكتوبر في باكو (جمهورية أذربيجان).

وأشار بقائي إلى أهمية الحضور القوي لإيران في الأحداث الدولية لشرح مواقف البلاد وضمان التأثير في صياغة وثائق ومقررات الاجتماعات الدولية، موضحاً أن الحضور الفعال والمقتدر في الأحداث الدبلوماسية الدولية جزء من سياسة الجهاز الدبلوماسي، وأن المشاركة المستمرة في اجتماعات سيكا تقوم على هذا الأساس.

وأشار بقائي إلى أنه بالنظر إلى برامج رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، يشارك معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية كممثل لبلادنا في الدورة السابعة رفيعة المستوى لسيكا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في شرحه لخلفية وأهمية "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، إن سيكا إحدى المؤسسات متعددة الأطراف الإقليمية التي تأسست قبل نحو ثلاثة عقود بمبادرة من كازاخستان بهدف تعزيز السلام والاستقرار في آسيا عبر بناء الثقة بين الدول، وأن عدد أعضائها حالياً 27 عضواً دائماً و10 أعضاء مراقبين، وأن 8 منظمات دولية وإقليمية، ومنها منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، تتعاون معها كمنظمات شريكة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عن سفر وزير الخارجية إلى بغداد للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يومي السبت والأحد (17-18 أكتوبر).

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