أميركا تفرض عقوبات على 16 فرداً و10 كيانات مرتبطة بإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على 16 فرداً و10 كيانات.

وبحسب تقرير الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، فرضت حكومة دونالد ترامب يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 عقوبات جديدة على إيران.

ولم يُقدَّم في الإعلان المنشور مزيد من التفاصيل حول هوية الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أو الأسباب المحددة لهذا الإجراء.

ويأتي هذا الإجراء في استمرار لسياسة العقوبات التي تنتهجها الحكومة الأميركية ضد إيران.

وقد وسّعت الحكومة الأميركية في الأشهر الأخيرة نطاق العقوبات المرتبطة بإيران في مجالات المال والنفط والبتروكيماويات والنقل وتأمين المعدات العسكرية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 29 سبتمبر 2026 أيضاً فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول بتهمة المشاركة في تأمين الأسلحة والقطع التي تحتاجها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وقد أكدت دول كثيرة في العالم أن العقوبات الأحادية الأميركية غير قانونية، وشددت على مواصلة التجارة مع إيران.

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