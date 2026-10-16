بقائي: على بريطانيا ألا تخفي دورها في انعدام الأمن في غرب آسيا بالتهرب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على تصريحات إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني الذي وصف الإجراءات الدفاعية الإيرانية بأنها "عدوان"، كتب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: إن الفوضى التي تعم منطقتنا هي نتيجة التدخلات غير القانونية، ومنها التدخلات التي دعمتها بريطانيا أو شاركت فيها.

وأضاف أن وصف وزير الخارجية البريطاني إيران بـ"المعتدي" - في وقت تعرضت فيه خلال 9 أشهر فقط مرتين لعدوان عسكري، وفي خضم مفاوضات دبلوماسية - يعادل قلباً سخيفاً للحقائق وتبديلاً واضحاً بين المعتدي والضحية. وهذا الموقف يمثل محطة جديدة في السجل الطويل للتحركات العدائية البريطانية ضد الشعب الإيراني.

وشدد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي على أن هذا الموقف البريطاني تجاه إيران يشبه أن يُسمى ألمانيا النازية "مدافعاً عن السلام" وتُوصف بريطانيا وحلفاؤها في الحرب العالمية الثانية بـ"المعتدين"!

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