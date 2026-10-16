رويترز: الهجمات على الرياض كشفت هشاشة أمن السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة رويترز أعلنت في تقرير لها أن الهجمات على مطار الرياض ومنشآت أرامكو أبرزت هشاشة السعودية في مواجهة التهديدات الآتية من البلد المجاور، وأثرت في صورتها كوجهة آمنة للاستثمار الدولي؛ وذلك في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.

ونقلت رويترز عن خبراء أن السيناريو الذي يواجهه الآن أحد أهم حلفاء أميركا في منطقة الخليج الفارسي تشكّل على مدى سنوات.

ووفقاً لهؤلاء الخبراء، ساعدت إيران أنصار الله في اليمن على الوصول إلى قدرات تقترب من الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستخدام الأسلحة المتطورة؛ وهو مسار أدى إلى إنشاء قدرات عسكرية وصناعية محلية لا يمكن القضاء عليها بسهولة حتى في حال تعطل مسارات توريد المعدات المباشرة.

كما يشدد هذا التقرير على أنه بالتزامن مع تطوير أنصار الله لقدرة إنتاج الأسلحة، واجه حلفاء أميركا في المنطقة ضغطاً متزايداً على أنظمة دفاعهم الجوي.

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