إيران تدين إعادة فتح سفارة كولومبيا في القدس المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت بشدة إجراء الحكومة الكولومبية بإعادة فتح سفارة هذا البلد في القدس المحتلة، وتعتبره مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وقالت في بيانها أن القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وجميع الحكومات ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن أي إجراء يشكل اعترافاً باحتلال الكيان الصهيوني.

ولا شك أن انحياز هيئة الحكم الحالية في كولومبيا إلى نظام محتل وإباديّ، ومنحها الشرعية لاحتلال أرض فلسطين، يتعارض بشكل واضح مع المثل الاستقلالية والعادلة التي شكّلت جزءاً مهماً من تاريخ نضال شعب هذا البلد وأميركا اللاتينية.

إن إجراء هيئة الحكم الكولومبية بإعادة فتح سفارة هذا البلد في القدس المحتلة يخالف الالتزامات القانونية الدولية لكولومبيا المتعلقة باحترام حق تقرير المصير للشعوب، ويشكل تأييداً للاحتلال وانتهاكاً لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وعلى حكومة كولومبيا أن تتحمل مسؤولية تداعيات قرارها غير الأخلاقي والمخالف للقانون الدولي.

/انتهى/