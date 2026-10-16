بزشكيان: حماية التنوع البيولوجي يمكن أن تكون أحد أهم مجالات دبلوماسية السلام

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان قال يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في قمة رؤساء الدورة السابعة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي التي عُقدت في يريفان، إن الحرب ليست تهديداً للبشر والبنى التحتية فحسب، بل هي عامل مباشر في تدمير الطبيعة، وقال: إن الحرب تحرق الغابات، وتدمّر الأراضي الرطبة، وتلوّث التربة والمياه، وتشرّد الأنواع الحيوانية.

واعتبر رئيس الجمهورية أن التعاون في المجالات البيئية جسر بين الأمم، مؤكداً أنهم يعتقدون أن حماية التنوع البيولوجي يمكن أن تكون أحد أهم مجالات "دبلوماسية السلام". ففي منطقة تواجه أزمات أمنية ناجمة عن الحضور غير القانوني والتوسعي للقوى، والتغيرات المناخية، وشح المياه، وتدمير النظم البيئية، يمكن للتعاون في مجال البيئة أن يخلق جسراً بين الأمم. جسر يمهد الطريق لتحقيق السلام والأمن للجميع، والسلام مع الطبيعة، ومستقبل حياة منسجمة ومتناغمة مع الطبيعة.

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